Ratowanie drzew? Także w Szczecinie. Operacja Air Spade [SONDA]

Betonozaur

2021-07-05 09:49:48

A jak by był beton to by ta cała akcja nie była potrzebna. Betonu nie trzeba podlewać, przycinać dbać o niego. Takie zielone niewiadomoco to tylko ubytek w urzędniczej kasie. Beton to same oszczędności. To że nie da sie żyć to nie problem grób wszak tez przykrywa sie betonem.