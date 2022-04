Radny: „Nie składam broni”. Police bez Budżetu Obywatelskiego

W tym roku mieszkańcy Polic nie będą mogli zgłosić swoich pomysłów do Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Nie będzie głosowania i tym samym w przyszłym roku nie będzie realizacji projektów policzan. Potwierdziła to na jednej z tegorocznych sesji sekretarz gminy. Podobną odpowiedź na swoją pisemną interpelację w tej sprawie otrzymał policki radny Grzegorz Ufniarz (niezrzeszony). Ale radny zapowiada, że o tę część budżetu, oddawaną do dyspozycji mieszkańców, jeszcze zawalczy. Wspólnie z mieszkańcami.

Policki Budżet Obywatelski został zawieszony z powodu trudnej sytuacji budżetowej gminy.

- Wiele wskazuje na to, że będzie przerwa, że Policki Budżet Obywatelski nie będzie realizowany i przeprowadzony w 2023 roku - mówił radny na konferencji prasowej. - Zapytałem już na sesji budżetowej w grudniu 2021 roku pana burmistrza, czy planuje przeprowadzić procedurę Polickiego Budżetu Obywatelskiego w tym roku. Ta procedura obejmuje: nabór wniosków, ocenę, głosowanie przez mieszkańców. Złożyłem też wniosek pisemny, na który otrzymałem odpowiedź, że na dziś takich planów nie ma, a jeżeli przy

...