Okazja do zaprojektowania i decydowania. Budżet Obywatelski Gminy Dobra

Jeszcze do 5 stycznia można zgłaszać swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobra 2022. Jest to już 5. edycja programu, w ramach którego z budżetu gminy Dobra wydzielany jest 1 milion złotych, o którego przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W twojej okolicy brakuje koszy na śmieci? A może chcesz zorganizować festyn, który byłyby okazją do poznania swoich sąsiadów? Po to właśnie powstał Budżet Obywatelski.



Każdy mieszkaniec gminy Dobra może zarówno zgłosić swój pomysł, jak i wziąć udział w późniejszym głosowaniu, które wyłoni przyszłorocznych zwycięzców. Warunkiem złożenia projektu jest zebranie 15 podpisów poparcia mieszkańców w przypadku projektów inwestycyjnych, lub 10 w przypadku projektów nieinwestycyjnych. Na realizację tych pierwszych w Budżecie zabezpieczone jest 940 tysięcy złotych, a na te drugie 60 tysięcy (po 5 tysięcy na każde sołectwo).

Do Budżetu zgłaszać można co tylko dusza zapragnie – jedynym ograniczeniem są fundusze potrzebne na realizację pomysłu (koszt realizacji projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych, a nieinwestycyjnego 5 tysięcy). Wśród zwycięskich projektów z bieżącego roku budżetowego znalazło się m.in. powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko, modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie czy organizacja dni Sołectwa Grzepnica i Zabawy Mikołajkowej.

Dodatkową zachętą do zgłaszania swoich pomysłów powinien być fakt, że do realizacji projektu potrzeba zaledwie 30 głosów mieszkańców gminy Dobra w przypadku projektów inwestycyjnych, a w przypadku nieinwestycyjnych jedynie 10. Frekwencja wśród mieszkańców jednak niestety maleje na przełomie ostatnich lat – w 2020 roku oddano 4728 ważnych głosów, a w 2021 roku 4104.

Na poprawę tych wyników w 2022 roku mamy jeszcze czas. Po zamknięciu naboru projektów 5 stycznia kapituła przystąpi do weryfikacji i opiniowania zgłoszonych pomysłów, a do 7 lutego na stronie Budżetu Obywatelskiego zostanie ogłoszona lista projektów skierowanych do głosowania. Od 21 lutego do 7 marca wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli zagłosować na wybrane projekty – zarówno w formie online poprzez specjalny formularz udostępniony na stronie Urzędu Gminy Dobra, jak i stacjonarnie w budynku urzędu. ©℗

Karolina Białczewska