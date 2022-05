Przypadki chodzą po ludziach, czyli… opowieść o Kaskadzie

Z Małgorzatą GWIAZDĄ, dziennikarką telewizyjną, autorką książek i filmów dokumentalnych, rozmawia Helena KWIATKOWSKA

- Skąd pomysł na film?

- To opowieść z cyklu: „przypadki chodzą po ludziach". W 2018 r. zrealizowałam swój pierwszy film dokumentalny pod tytułem „Kamienica". Zakwalifikował się na Festiwal Filmów Dokumentalnych „Nurt" w Kielcach. Po pokazie, po rozmowie z twórcami - pokaz to było kilka filmów, w ramach określonej kategorii konkursowej - podszedł do mnie jeden z widzów, pogratulował filmu, a potem - upewniwszy się uprzednio czy na pewno jestem ze Szczecina - zapytał o Kaskadę, czy kojarzę, czy pamiętam. Był marynarzem, więc kombinat gastronomiczny znał z tej marynarskiej strony. Rozmowę zakończył stwierdzeniem, że Kaskada, w jego ocenie, to dobry materiał na film dokumentalny. Wymieniliśmy się wizytówkami i… Kaskada została mi z tyłu głowy. Ogromny materiał do przepracowania, szczecińska legenda, więc czułam, że to będzie poważne wyzwanie dla kogoś, kto jest na początku drogi dokumentalisty. No cóż, uwielbiam wyzwania.

- Jakim kluczem tematycznym posłużyła się

...