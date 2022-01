Nietypowe wydarzenie w Kaskadzie. Związki zawodowe kontra mBank

To rzadki widok: demonstracja związku zawodowego w galerii handlowej. Do takiego wydarzenia doszło w sobotę przed punktem mBanku w szczecińskim Centrum Handlowym „Kaskada”.

Kilkoro przedstawicieli koła młodych Inicjatywy Pracowniczej uzbrojonych w stosowne transparenty protestowało przeciwko zwolnieniu jednego z pracowników banku. MBank kontruje, że na zwolnienie pracownik ciężko sobie zapracował, i wyrzucenie go z pracy było w pełni uzasadnione.

- Jesteśmy tu, bo Mariusz Ławnik, jeden z założycieli związku zawodowego w MBanku, został bezprawnie zwolniony. Chcemy okazać solidarność i żądamy przywrócenia go do pracy - mówił Miłosz Lupiński. - Według MBanku pan Mariusz został zwolniony za „naruszanie fundamentalnych zasad”. A jedyne, co zrobił, to założenie związku, co jest w pełni legalne w naszym kraju, i namawianie innych osób, aby się włączyły do jego działalności.

M. Lupiński dodawał, że choć Mariusz Ławnik pracował w Warszawie, to akcja w Szczecinie jest uzasadniona, bo sprawa Ławnika nie jest pierwszym przypadkiem osoby zwolnionej za działalność związkową w Polsce, a takich incydentów może być więcej, także w Szczecinie.

