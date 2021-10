Przesadzanie dla ratowania

Budowa ścieżki rowerowej za cenę wycinki drzew? Co jeszcze nie tak dawno w Szczecinie było fatalną normą, wreszcie ma szansę przejść do historii. Nie tylko kryzys klimatyczny, ale również podniesienie standardów pielęgnacji i utrzymania miejskiej zieleni wymuszają zmiany. Na lepsze.

W ub. roku dla potrzeb miejskiej zieleni została zakupiona tzw. przesadzarka do drzew. Faktycznie to specjalne „kielichowe szczypce" (model GTH - PD 1300), które mogą być podłączane np. do koparek i ładowarek, umożliwiając przesadzanie małych i średnich drzew oraz krzewów, z bryłą korzeniową do 1,3 m przy 0,9 m wysokości.

- Do tej pory przesadzarka była wykorzystywana sporadycznie. Choć przesadzanie drzew kolidujących z inwestycją nie powinno być niczym wyjątkowym, tylko normą. I dotyczyć nie tylko drzew młodych i o niewielkich rozmiarach, ale również potężnych i wiekowych - przekonuje radny Przemysław Słowik (Koalicja Obywatelska), współprzewodniczący Szczecińskich Zielonych.

W Szczecinie do tej pory dokonano tylko jednego tak spektakularnego przesunięcia drzewa - wiekowego głogu kolidującego z budową

