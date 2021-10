Dęby i lipy na pamiątkę. W parku na osiedlu Majowym sadzili kolejni rodzice

To była kolejna odsłona szczecińskiej akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”. Do posadzenia było kolejnych 25 drzew - dębów i lip. W sobotę (16 października) sadzili rodzice dzieci urodzonych w 2019 roku. Dla nich to okazja, aby uczcić narodziny swojej pociechy i w kolejnych latach obserwować z nią, jak rosną posadzone drzewa.

Tym razem tych pamiątkowych drzew przybyło na prawobrzeżu Szczecina - w Parku Majowe przy ulicy Andrzejewskiego. W ubiegłym roku okazję włączenia się do tej akcji miało 50 rodzin. Wtedy swoje drzewa posadziły na terenie przygotowanym przez Zakład Usług Komunalnych na Syrenich Stawach. Teren jest obecnie ogrodzony, ale - jak informuje Andrzej Kus rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska - każdy uczestnik tego wydarzenia dostał do niego klucze.

(sag)