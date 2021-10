(Ciche) przyzwolenie na zniszczenie? Bez skrupułów i nadzoru zieleni

U zbiegu ul. Walecznych i ul. Młodzieży Polskiej - niemal na przejściu dla pieszych i w bliskości szkoły - są prowadzone wykopy. W sposób rażąco sprzeczny z obowiązującymi w Szczecinie od marca br. nowymi standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terenów miejskiej zieleni. Efektem tego - w perspektywie zaledwie najdalej 3 lat, jak twierdzi ekspert „Kuriera" - będzie zamieranie okazałych lip, których korzenie teraz są niszczone.

Z daleka widać ciężki sprzęt operujący w bliskości drzew. Te nie zostały w jakikolwiek sposób zabezpieczone, choćby odeskowaniem. Koparka prowadzi wykop w prostej linii, tuż przy pniach szpaleru lip. Rwie ziemię, a wraz z nią korzenie drzew. Poza tym wszelkie ciężkie materiały budowlane są składowane na styku pni i w cieniu ich koron.

- To skandal! Korzenie są rwane łychą koparki, a potem niczym niezabezpieczane. Próbowałam tłumaczyć wykonującym wykopy, że w taki sposób niszczą miejską zieleń - dobro publiczne. Nie słuchali. Za to zaczęli mi publicznie grozić, gdy próbowałam udokumentować na zdjęciach, jak łamią prawo - zaalarmowała nas pani Edyta (dane do

...