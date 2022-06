Przerażają ceny kruszcu i braki w składach. Węgiel z dopłatą – wielka niewiadoma

Ceny węgla biją rekordy, a zapobiegliwi właściciele pieców i kotłów grzewczych opalanych czarnym złotem właśnie latem robili zakupy na zimę. - Rok temu płaciliśmy za tonę około 900 złotych, teraz cena poszybowała do niemal trzech tysięcy! - mówi pan Dariusz, najemca lokalu komunalnego, wyposażonego w dwa kaflowe piece. Mężczyzny nie przekonują zapewnienia rządu, że już niebawem będzie mógł kupić opał poniżej tysiąca złotych. Czeka na więcej szczegółów pomocy rządowej i oczywiście niższe ceny. Tyle że węgla są znikome ilości, zarówno w polskich kopalniach, jak i na składach, a ustawa o rekompensatach mocno krytykowana.

- Na zimę potrzebuję dwie tony - mówi szczecinianin. - Zawsze kupowałem wysokoenergetyczny węgiel z polskich kopalń. Co zrobię tej zimy?! Nie mam takich dochodów, by jednorazowo zapłacić ok. 6 tysięcy!

Kilkanaście dni temu rząd podjął decyzję o pomocy dla tych, którzy nie są w stanie kupić węgla w rynkowej cenie. Już 23 czerwca Sejm przyjął ustawę, która zakłada, że każda rodzina, która w oświadczeniu składanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

...