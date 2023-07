Próba zabójstwa w areszcie. Prokurator żąda 12 lat

Dwunastu lat pozbawienia wolności żąda prokurator dla Oskara S., który we wrześniu 2021 r. przebywając w szczecińskim areszcie, zaatakował współwięźnia. W ocenie prokuratury działał on z zamiarem pozbawienia Sebastiana N. życia. Przewód sądowy został zamknięty, ale z uwagi na brak czasu nie doszło do mowy obrońcy. Wyrok zapadnie prawdopodobnie na początku sierpnia.

Jako ostatni zeznawał lekarz prowadzący oskarżonego z Oddziału Psychiatrii w szczecińskim Areszcie Śledczym, na który Oskar S. trafił po zdarzeniu. Lekarz zeznał, że w trakcie pobytu na oddziale zachowanie oskarżonego było „falujące", a dłuższe okresy stabilności przeplatały się z krótszymi odchyleniami od normy. Wykorzystując całodobowy monitoring, lekarz po konsultacji z innymi osobami ustalił, że zbiegają się one w czasie z dostarczaniem do celi środków chemii gospodarczej, które oskarżony wciągał nosem lub nasączał nimi

