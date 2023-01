Areszt wójta Gminy Kołobrzeg dobiega końca

Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek pozostanie w areszcie tylko do 11 stycznia. Uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w tej sprawie.

Przypomnijmy, że włodarz został zatrzymany blisko 4 miesiące temu, jako podejrzany o przyjęcie łapówki wysokości 300 tys. zł. Chodzi o korzystne zdaniem prokuratury doprowadzenie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Dźwirzyno. Początkowo na wójta nałożono 3-miesięczny areszt tymczasowy. Gdy ten dobiegał końca, Prokuratura Regionalna w Szczecinie zwróciła się do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o przedłużenie aresztu dla Popiołka o kolejne 3 miesiące. Oskarżyciel argumentował to koniecznością przesłuchania pracowników Urzędu Gminy.

Kołobrzeski sąd stwierdził, że było dostatecznie dużo czasu, aby to zrobić i zgodził się jedynie na dodatkowy miesiąc aresztu. Od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Koszalinie odwołała się zarówno szczecińska prokuratura, jak i obrońcy podejrzanego. Pierwsza chciała przedłużenia aresztu, drudzy jego skrócenia. Sąd Okręgowy uznał jednak, że decyzja, która zapadła w Kołobrzegu, była słuszna. Oznacza to, że areszt Włodzimierza Popiołka dobiegnie końca 11 stycznia.©℗

(pw)