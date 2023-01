Prezes, prawie emeryt, przyspawał się do stołka. Czy RN tupnie w końcu nogą?

„Na posiedzeniu RN w dniu 19.12.2022 r. wpłynął wniosek od ***************************** w sprawie rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego oraz ponowne zawarcie umowy o pracę na stanowisku ************* na dotychczasowych warunkach zatrudnienia" - taki tajemniczy wykropkowany zapis widnieje na stronie internetowej Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozszyfrujmy gwiazdki: ukrywa się za nimi prezes spółdzielni Wiesław Biczak, który złożył podanie, że chce przejść na emeryturę (wiek osiągnął we wrześniu ub.r.) i dalej, już jako emeryt, chce być prezesem spółdzielni z pensją przeszło 24 tys. zł. Są to dane tajne, których spółdzielnia - wbrew prawu - nie ujawnia, bo prezes uważa, że jest to łamanie przepisów RODO. Nie dociera jednak do niego to, że na jego pensję składają się mieszkańcy, którzy płacą coraz wyższy czynsz (przegrał ze mną o to sprawę w sądzie, ale dalej utajnia te dane). Razem jego miesięczny dochód wyniósłby ok. 35 tys. zł, czyli więcej niż prezydenta kraju, że o premierze nie wspomnę.

Przypomnę, że w sierpniu ub.r. policja ujawniła, że prezes przebywał na terenie zakładu pracy w stanie nietrzeźwości, za co niedawno sąd ukarał go (na posiedzeniu niejawnym) karą 500 zł, od czego szef spółdzielni odwołania nie wniósł. Nieco wcześniej został zatrzymany przez policję za prowadzenie samochodu po tym, jak „dał sobie w szyję". Czeka na sprawę karną. Przypomnę, że RN przyznała prezesowi premię za III kwartał ub. roku, chociaż ten był w pracy w stanie

