Prezes Gryfii: Wychodzimy na plus

- Chciałbym zauważyć, że musieliśmy wycofać z eksploatacji dwa doki, w które do 2015 roku nie inwestowano. Do tamtego czasu cały majątek stoczni Gryfia był demolowany. I mimo to udało nam się zwiększyć o 4,4 mln złotych wynik netto ze sprzedaży za 2020 rok. Czyli z tego z czego stocznia żyje - z remontów i przebudów statków. Plan na 2020 rok został przekroczony o ponad 9 mln złotych. To są liczby bezwględne - przychód ze sprzedaży.

Komentarze

Zysk 2021-09-13 21:19:14 Ale jeżeli sprzedali grunty za 55 milionów więc tyle zarobili, ale za to spadła im wartość aktywów też o 55 milionów. Więc nie wiem o czym tłuścioch pieprzy że super zysk bo zarobił na sprzedaży. Jakieś podstawy podstaw rachunkowości powinien znać skoro bierze kasy podatników 35 brutto z samej tylko Gryfii.

Figo 2021-09-13 21:09:54 Wszystkim,którzy haniebnie napiętnują chorobę Prezesa przypominam,że możecie wyglądać wcale nie lepiej ( H... j Was to obchodzi !! jak kto wygląda ? ) Co do wyniku finansowego,to w 2015 roku Gryfia była już trupem! Pier...ny MARS zaorał przemysł okrętowy w zachodnio -pomorskim ( zmowa Hyżego Ruja z Makrelą ) . Głupi PIS ,że zdecydował się czyścić kupy zostawione po PO je-ch z PO. Trzeba to było uwalić i zacząć od nowa.Teraz wina PIS-u, a głupi Donek i jego funfle podnoszą łeb. Chyba do ścięcia

kazik 2021-09-13 20:44:42 zrabowali sprzet w swinoujsciu teraz jeszcze sprzedaja grunty ,ja tego nie rozumie ,jak przejeli stocznie ot tak bo polaczenie ,grunty nasze tez ,i teraz sobie sprzedaja ,banda banda normalnie noz w kieszeni sie otwiera,druga sprawa ze jak teraz jaki kolwiek inwestor kupi to nie,nie moze tam stoczni od nowa zbudowac ,toz to jest ,,,,nie mam slow aby to wyrazic

Żarłok 2021-09-13 19:16:29 Co za napompowany jegomość.

Za póżno. 2021-09-13 18:43:40 "Gryfia" od 30 lat ma straty kilkanaście mln zł co roku. Dlaczego jeszcze istnieje ? Bo to jest ponadpartyjna sztama polityków z regionu, aby ich rodziny i znajomi mieli dobrze płatną pracę w biurze. Rodziny związkowców , polityków PO , SLD. Sami swoi. Najgorsi prezesi to byli tak zwani fachowcy z branży stoczniowej, bo tylko wykonywali personalne i finansowe polecenia związkowców. Zaremba ma mocną pozycję polityczną, ale jest już za póżno na ratowanie stoczni.

dok 2021-09-13 17:30:08 Pan prezes pitoli od rzeczy. Czekamy, aż PRAWDA go wyzwoli....

Kończyć to 2021-09-13 16:39:02 Złodziejska firma ze zdegenerowanym kierownictwem i ZZ. Wszystko to SBcy i ich dzieci.Nauczyli się żyć na czyjś Wolny rynek na to złodziejstwo,już co roku przez 30 lat wydaje wyrok. Utrzymuje się ta patologia tylko dzięki mafijno-polityczno-zlodziejskim powiązaniom z pieniędzy podatników. Pseudostepka promu to szczyt ich możliwości intelektualnych. Im szybciej to padnie tym lepiej dla nas wszystkich. 23 mln długu po kreatywnej księgowości. A ile jest nie zapłaconych zobowiązań? Z 230 milionów ?

Dobrze poinformowany 2021-09-13 15:08:17 To ze stoja jakies statki w remoncie nie oznacza, że są remontowane z zyskiem dla stoczni. 23 miliony straty nie wziely sie z powietrza. Ktos ta strate wygenerowal nirentownoscia

upadek 2021-09-13 14:57:12 Tak to się kończy gdy prezesem firmy zostaje człowiek z politycznego nadania zamiast fachowca z branży.

dietetyk 2021-09-13 13:58:29 Jedyny plus na jaki wychodzi Zaremba to wzrost jego tkanki tłuszczowej.

janek 2021-09-13 13:50:21 23 milionowa strata świadczy o niegospodarności - może czas zmienić prezesa zanim stocznia upadnie

Realista 2021-09-13 13:42:59 23,6 mln straty za 2020 r. Jest faktem. To są cyfry bezwzględne. Przychody ze sprzedaży majątku znajdą odzwierciedlenie w bilansie za 2021. A tak w ogóle…… po ile wywiad?

;// 2021-09-13 13:13:50 Tak sie konczy narodowy socjalizm, nierentowe zakłady jak np kopalnie utrzymują inni pracujacy podatnicy, oczywiscie pensje prezesów i rady nadzorczej takze, i tak sie zyje w tym biednym kraju

. 2021-09-13 13:07:24 MAJONTEK NARODOWY WYPRZEDAJO !!!!

;/ 2021-09-13 13:06:43 Wychodzimy na prosta? ale kto chyba ci co miesiac dostaja po kilkanascie lub wiecej tysiecy zł z kasy podatnikow, cały czas do przodu, nowa willa, mercedes, wczasy a wy biedaki do roboty za najnizsza krajowa !

twarzosmalec 2021-09-13 13:05:17 Wyrażenie "tłusty kot" w stosunku do Zaremby widać jak na dłoni. Zapasł się przepięknie na kominowej pensji prezesa.

pracownik 2021-09-13 12:51:26 Zaremba demoluje Gryfię od środka. Najpierw zaorał zakład w Świnoujściu, teraz to samo robi ze Szczecinem. Pracownicy boją się o swoje etaty, nawet zakładowe związki zawodowe przestały już popierać Zarembę i chcą jego odejścia.

Zaremba 2021-09-13 12:41:45 Wychodzę na plus. Co tydzień plus kilogram więcej do mojej tuszki.

Lubomir 2021-09-13 12:33:18 Do hejterów i fejkerów. Na stoczni stoi 5 statków w tym 3 na dokach. Przestańcie kłamać o pustych dokach. Całe szczęście że stoczniowcy mają swój rozum i modlą się by wasze rządy nie wróciły.Nawet z katarskim inwestorem

haha 2021-09-13 12:15:27 200 kilo żywego kłamstwa.

Gryfia 2021-09-13 12:02:41 Ponad 23 miliony straty to dla tego kłamcy jest wychodzenie na plus.

Haha 2021-09-13 12:02:07 Na plus to wyszedł partyjny tłusty kot, reszta ledwo zipie. Ale on nigdy się nie przyzna do błędu, bo nie ma pojęcia o zarządzaniu i nawet to co mówi, to same bzdury

widać 2021-09-13 11:57:12 Zaremba utuczył się na krzywdzie ludzi ze Świnoujścia.

Świnoujście 2021-09-13 11:56:22 Ty politologu nieudaczniku kiedy wreszcie odpowiesz za krzywdę 200 stoczniowców ze Świnoujścia i zagrabieniu ich majątku. A teraz chwalisz się o zysku tego szczecińskiego bankruta kosztem sprzedaży majątku ty nędzna kreaturo, możesz sobie spojrzeć w lustro po tym co zrobiłeś stoczniowcom,myślę, że nie długo odpowiednia kara cię spotka

ŁZE JAK BURA 2021-09-13 11:55:14 od 6 lat zarzynają przemysł w Szczecinie, a zwłaszcza przemysł morski i wpędzają miasto w długi. Rybaków już załatwili, Teraz niszczą rolnictwo! Do tego wycinają lasy a drewno wysyłają do Arabów i Chin. W ramach "Polskiego Burdelu" niszczą prywatną przedsiębiorczość i inicjatywę. TO NIE TYLKO RABUNKOWA GOSPODARKA - TO TAKTYKA SPALONEJ ZIEMI!!! Chcą, by wszyscy żyli z zasiłków państwowych. JAK W KOREI. JAK W KOREI.

Grabieżcy 2021-09-13 11:46:27 Karolina i Bartek Zaremba was sponsoruje, że lźecie iż w tym syfie jest cudownie ogarnijcie się on liczy zysk kosztem zwolnionych 200 stoczniowców. Majątek Świnoujścia okradła szczecińska mafia gryfioskia nie wkładając ani grosza. Myślę, że sromotna kara tych nieudaczników spotka i wszyscy tak jak Świnoujście pójdą na zbity pysk, czekamy na kontrolę NIK.

@@BOLO 2021-09-13 11:44:05 Kolejka statków do remontu to jest, ale chyba w Gdańsku. W Gryfii doki stoją puste przez wiele miesięcy.

@balonik 2021-09-13 11:40:44 żenujący komentarz

Janusz 2021-09-13 11:16:16 Za zniszczenie swinoujscia powinni odpowiedzieć politycy, wszystkich opcji, Szczecin zarobił kosztem swinoujscia conajmniej 150 milionów, a przed połączeniem msr swinoujscie była rentowna i płaciła nawet podatek od zysku... Inwestowqla... Co to za kraj!

balonik 2021-09-13 11:14:39 Przecież jemu ta twarz zaraz pęknie.

@@Stefan 2021-09-13 11:02:38 nie interesuj się, na pewno mniej niż pewien ekspert Rafałek od Gebelsa jako "pełnomocnik"

@BOLO 2021-09-13 11:01:27 pusto to masz w głowie, doki pełne, jest kolejka statków do remontu

Robertos 2021-09-13 11:00:37 w końcu po wielu latach duży zakład, chyba największy w województwie, dający setki miejsc pracy jest na plusie, naprawdę super informacja na początku tygodnia

Rafał Zacharski 2021-09-13 10:59:02 ja wiem swoje i tyle

niestety 2021-09-13 10:33:50 Pod rządami tego pana Gryfii za rok już nie będzie.

@Waldek, Karolina 2021-09-13 10:24:25 Po pierwsze masz na imię Krzysztof więc tak się podpisuj, po drugie Zaremba pisanie peanów na swoją cześć nic Ci nie pomoże, bo wszyscy wiedzą że prowadzić Gryfię wprost do upadku.

@Stefan 2021-09-13 10:09:57 Ile pisowski trollu bierzesz za pochlebny dla władzy wpis?

Karolina 2021-09-13 10:07:11 Właściwy człowiek na właściwym miejscu, gratuluję Panie Krzysztofie

Waldek 2021-09-13 10:06:21 Byłem wczoraj tam na rowerze zobaczyć, doki pełne, kilka statków przy nabrzeżach, świetnie to wygląda

wow!! 2021-09-13 10:00:30 ..ale jak dobrze wygląda!! Nie mieści się w kadrze!!!

Kuba 2021-09-13 09:45:24 Ciekawy model biznesowy, oparty na wyprzedaży majątku. Prezes Zaremba, w rozliczeniu za rok 2020 uwzględnia transakcję z roku 2021, dlaczego nie wspomina o kosztach z tego okresu. Katastrofa zarządzania, świadczy to o kompletnym brakuj kompetencji i skrajnej niegospodarności. Rozwalą kolejną stocznię i tyle będzie z państwowych przedsiębiorstw morskich w Szczecinie. Przepraszam, jest jeszcze PŻM, ale jego wykończy brak zakupu nowych promów (chyba już nikt nie wierzy w budowę ich w Szczecinie).

BOLO 2021-09-13 09:33:24 Doki puste to z czego ma być zysk? Wyprzedaż majątku i żadnych perspektyw. Wyjdą na prostą jak wszytko sprzedadzą?

Pytam 2021-09-13 09:32:22 Spojrzysz spaślaku w oczy ponad 200 ludziom którzy stracili pracę w Świnoujściu, żebyś Ty mógł sprzedać grunty po ich stoczni?

tomasz_szczecin 2021-09-13 09:15:40 "Udało nam się sprzedać grunty", czyli defacto pomniejszyć majątek firmy. Czyli taki zysk ale jednak strata, bo przecież z "zysku" za grunty trzeba pokryć stratę. W tym tempie starczy na 2 lata pracy tego pana. W sam raz bo za 2 lata może władza się zmieni tak więc "Co złego to nie my". Abstrahując od politycznych uprzedzeń; w regionie jest sporo dużych firm z branży stalowej i jakoś tym firmom się całkiem nieźle wiedzie, a tu...po prostu polityka...

Janek66 2021-09-13 09:15:39 Weź gościu nie kłam. Czego się nie weźmiecie klapa. Grunt ze WAM kasa się zgadza. Stocznia Szczecińska też klapa promy klapa, firma obok gryfii 3store bankructwo. Żeby nie prezydent Szczecina to te pieniądze na drogi i torowiska z Unii też by przepadły. Centralny port komunikacyjny puste pole. Zarząd działa po 40 tyś pensji 20 osób bierze. Wydaliście na pensję 1,3 miliarda zł. Teraz słychać że nawet po 2027 nie ruszy budowa. A kasę bierzecie.. Fundusz sprawiedliwości zasila Rydzyka..

krótko 2021-09-13 08:55:55 Zaremba - kat Gryfii

. 2021-09-13 08:54:01 ZA 58 MLN ZŁ ZLIKWIDOWANO STOCZNIE W SWINOUJSCIU !!!

wstyd 2021-09-13 08:44:38 Cała twarz zasłania zdjęcie, jak można tak nieestetycznie wyglądać, może już czas na dietę.

Bezczelny typ 2021-09-13 08:35:46 Zniszczył zakład w Świnoujściu i chwali się sprzedażą gruntów po nim.

Stefan 2021-09-13 08:33:14 super, w końcu coś się zmienia na lepsze w tej Gryfii

? 2021-09-13 08:13:39 kiedy lot promów kosmicznych na marsa? i niewidzialnych łodzi podwodnych ze stoczni w radomiu?

MSR 2021-09-13 08:10:06 Zaremba powinien być wyrzucony na zbity pysk bo niszczy ten zakład.