Powstaje konstrukcja pod jezdnię w tunelu

Na budowie podwodnego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin gotowe są już niemal wszystkie elementy konstrukcji pod przyszłą jezdnię dla samochodów.

- Proces powstawania prefabrykatów można podzielić na kilka etapów - wyjaśnia Jacek Król, inżynier z konsorcjum SWECO/Lafrentz, które prowadzi nadzór nad inwestycją. - To przede wszystkim przygotowanie form: czyszczenie, spryskanie środkami antyadhezyjnymi, które zapobiegają przywieraniu świeżego betonu do form, a następnie montaż akcesoriów. Następnie przygotowane wcześniej kosze zbrojeniowe są wkładane do tych form przy pomocy suwnicy, a potem zalewane betonem. Dalej, w trakcie dojrzewania betonu, prefabrykaty są poddawane obróbce cieplnej. Rozformowane elementy są układane na placach składowych w pozycji gotowej do ich transportu.

W tunelu prefabrykaty będą ze sobą połączone konstrukcyjnie przy pomocy śrub. Na stykach zostaną uszczelnione specjalną masą wypełniającą i zapewniającą właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej.

Jako pierwsze będą układane elementy typu „U" na wcześniej wykonanej podlewce z drenażem. Następnie

