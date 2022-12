Powstaje blok z mieszkaniami komunalnymi

a mnie nikt

2022-12-05 19:50:45

niczego w życiu nie dał... musiałem zarobić i kupić... to się nazywało "niewidzialna ręka wolnego rynku" dziś widzę że mogłem nie uczyć się, nie pracować, wykształcić postawę roszczeniową i wymagać by to ktoś inny mi kupował...