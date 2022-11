Skuterkiem na skróty przez drogę dla pieszych

Świadkiem takiej oto sytuacji byli ci przechodnie, którzy w czwartkowy poranek zbłądzili w okolice przebudowywanego pl. Zgody, który przecina również rozkopany odcinek śródmiejski alei Wojska Polskiego.

W związku z ustawieniem tam od minionego wtorku blokad z powodu robót zostały wyznaczone tymczasowe przejścia przez plac budowy dla pieszych. To na zdjęciu wytyczono z myślą o nich od strony zagrodzonego wylotu z ul. Księcia Bogusława X i prowadzi ono w kierunku zabudowy znajdującej się naprzeciwko, na styku alei z ulicą Edmunda Bałuki.

Jak widać, zaczęli przez ten wąski już i tak szlak przemykać co niektórzy użytkownicy takich oto jednośladów. Obierając go sobie za skrót, stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Może by tak skierować w te okolice służby porządkowe, by wyeliminować takich cwaniaków i dla przykładu zacząć wlepiać im mandaty, a wówczas – kiedy odczują to w swoim portfelu – podobnych wycieczek, urządzania sobie skrótów im się odechce. ©℗

(M)