Powolny powrót do normalności. Lotnisko w trudnych czasach

Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła swoje posiedzenie na goleniowskim lotnisku. Uczestniczył w nim prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz.

Maciej Dziadosz na wstępie przedstawił obecną sytuację lotniska i jego perspektywy w najbliższych latach. Jak powiedział, sytuacja lotniskowej spółki dzisiaj jest stabilna. To efekt porozumienia zawartego w roku 2019 ze wszystkimi wspólnikami spółki. Złożono wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na finansowanie środkami publicznymi działalności inwestycyjnej i operacyjnej lotniska. Obecnie działalność operacyjna jest finansowana głównie środkami przekazywanymi przez województwo oraz miasto Szczecin. Środki na inwestycje mają być przekazywane po uzyskaniu pozytywnej opinii KE przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Lotnisko funkcjonuje w bardzo trudnym czasie zapaści na rynku lotniczym spowodowanej przez ograniczenia związane z COVID. Ruch lotniczy powoli wraca do normy, port lotniczy nie utracił żadnego przewoźnika, choć na razie nie operuje SAS i

...