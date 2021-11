Pomagają i potrzebują pomocy. Pracownicy socjalni upominają się o godność

REKLAMA

;/ 2021-11-19 09:54:44 Zamiast oddawac miejskie grunty za 1zł lub za darmo dla Panstwa Watykan dac pracownikom.W całej Polsce rocznie do Panstwa Watykan trafiaja miliardy zl, ile mozna by za to kupic np tomografów itd.

Podopieczny 2021-11-19 09:35:32 Te Panie to bezduszne urzędasy i w dodatku rażąco niekompetentne - 2 decyzje WKO unieważniające decyzje MOPRu i co i 3 taka sama - najniższa krajowa to za dużo za taką pracę