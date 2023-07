Pole dla wyobraźni

„Scena stanęła gdzieś pośród niczego” – mówią animatorzy i aktorzy tegorocznej edycji Wioski Artystycznej Janowo, zachęcając do udziału w jej letnich wydarzeniach. Na zdjęciu (od lewej): Adam Owczarek, Konrad Michalak i Michał Kruk. Fot. Arleta NALEWAJKO

Właśnie ruszyła VI Wioska Artystyczna Janowo. Czyli przygotowany z myślą o wakacyjnej publiczności cykl nie tylko teatralnych, kabaretowych i muzycznych zdarzeń.

To wioska, w której na co dzień mieszkają zaledwie cztery osoby. Jednak w wakacje - za sprawą morza artystycznych działań - zmienia się w ważny punkt na mapie kulturalnej Pomorza Zachodniego. Mowa o Janowie opodal Rewala, gdzie przez najbliższe miesiące będą się odbywać spektakle, koncerty, stand upy, a też wernisaże oraz wieczory autorskie. Magnesem dla publiczności z pewnością będą zapowiadane gwiazdy sceny i filmu.

- Ograniczać nas będzie tylko wyobraźnia - Michał Kruk i Konrad Michalak, aktorzy Teatru Nowego w Łodzi, zapowiadają najnowszy dla Wioski Artystycznej Janowo sezon niepowtarzalnych spektakli improwizowanych, w których to publiczność będzie dyktować scenariusz: przeniesie akcję w kosmos lub powiedzie aktorów w las. - Czy to kryminał, czy opowieść miłosna, to publiczność w głosowaniu będzie wybierała dalszy ciąg z zaproponowanych jej historii. Liczymy też na ich aktywny udział: w roli statystów na scenie.

...