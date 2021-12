Pod pieczą dobroczynnego Jowisza. Prognoza na rok 2022

Według systemu chaldejskiego będzie to Rok Jowisza, co zapowiada spokój i możliwość złapania głębszego oddechu na planie indywidualnym i globalnym. Wprawdzie zaczyna się on dopiero w dniu równonocy wiosennej, która nastąpi 20 marca, ale do tego czasu Jowisz jest w znaku swojego władztwa, więc też jest mocny i ma sporo do powiedzenia. W pierwszy dzień wiosny oficjalnie największy dobroczyńca zodiaku obejmie swoje panowanie.

Jowisz chroni zdrowie i pokój, jest gwarantem powodzenia i niesie ogromną ochronę i poczucie bezpieczeństwa. Jowisz wejdzie do znaku Ryb jeszcze w tym roku 29 grudnia i zagości tam do 10 maja. Potem znajdzie się w znaku Barana i ponownie wróci do swojego znaku na czas od 28 października do 20 grudnia.

Od 11 maja do 28 października oraz po 20 grudnia Jowisz będzie przebywał w znaku Barana, wzmacniając energię Marsa, który włada tym znakiem. Takie ustawienie reprezentuje działanie, przejęcie inicjatywy, entuzjazm, inspiracje, zaangażowanie, więcej energii i radości.

Przez cały rok w znaku Ryb będzie stacjonował Neptun, w tym samym

