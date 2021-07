Po wyroku TSUE. Frankowicze w sądzie

Zamiast 800 tys. zł (plus ustawowe odsetki i koszty procesu!) kredytobiorcy zapłacą bankowi jedynie 10 proc. tej sumy. Tak zdecydował Sąd Apelacyjny w Szczecinie. To kolejny, korzystny dla klientów banku, wyrok w sprawie tzw. frankowiczów.

Szczecinianie z prawobrzeża kilka lat temu wzięli w Getin Noble Bank kredyt we frankach szwajcarskich (wart nieco ponad 500 tys. zł). Do tej pory spłacili już ponad połowę należności, około 350 tys. zł. Mimo to bank domagał się od nich jeszcze 800 tys. zł z odsetkami.

Procesy „frankowe" można wygrać

Sprawa trafiła więc do sądu. W pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla banku. Sąd Okręgowy stwierdził wprawdzie nieważność umowy, ale zaproponował zastosowanie niezadowalającego kredytobiorców rozliczenia kredytu.

- Poza tym sposób rozliczenia był dla nas kompletnie niezrozumiały - twierdzi klientka banku.

Pozwani odwołali się od wyroku. Tym razem Sąd Apelacyjny dokonał rozliczenia kredytu w sposób opisany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 r. Dzięki temu szczecinianie - na uczciwych zasadach - są w stanie

...