Po skandalu na ul. Niemierzyńskiej. Miasto deklaruje monitorowanie montowanych tablic

Miasto będzie monitorować samowolne próby upamiętnień - zapewnia Anna Szotkowska, wiceprezydent Szczecina. To odpowiedź na interpelację Edyty Łongiewskiej-Wijas, radnej niezrzeszonej, która zaapelowała do prezydenta, aby poinformował zarządców nieruchomości o tym, że tylko on i Rada Miasta mają kompetencje w kwestii zawieszania tablic. Radna nawiązywała w ten sposób do skandalu, jaki wybuchł, gdy w połowie października na kamienicy przy ul. Niemierzyńskiej 7 ktoś zamontował tablicę przypominającą o „rzeźniku z Niebuszewa".

„Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będą monitorować wszelkie próby montażu tablic i pomników na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Natomiast pełnomocnicy GMS we wspólnotach mieszkaniowych będą informować członków wspólnot w zakresie obowiązku przestrzegania procedur montażu tablic i pomników na nieruchomościach, a w przypadku wystąpienia takich samowolnych działań, będą stosownie reagować" - napisała w swojej odpowiedzi wiceprezydent. Dodała, że wszelkie druki pozwalające na zgodne z procedurami

