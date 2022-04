Sadzą platany w alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Jak już informowaliśmy, na śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego we wtorek dotarły sadzonki młodych drzew. Dzisiaj (środa, 27 kwietnia) pierwsza partia - 25 platanów klonolistnych - właśnie jest sadzona pomiędzy pl. Zgody a ul. Jagiellońską.

- Przebudowa śródmiejskiego odcinka a. Wojska Polskiego to nie tylko nowe chodniki czy kostka na jezdni, to także nowe nasadzenia zieleni. Nowe drzewa wysokość minimum 7 metrów i obwód pnia wynoszący ok. 40 cm - przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która sprawuje nadzór nad całością tej wartej blisko 81 milionów złotych inwestycji.

Sadzenie pierwszej partii młodych drzew - z ponad 140, jakie w sumie mają się pojawić w przestrzeni tej tzw. modelowej rewitalizacji - ma potrwać do końca tygodnia.

(an)