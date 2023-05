Pies nie zawsze pod kontrolą. To się może źle skończyć

Pani Sandra została pogryziona przez amstafa na jednej z ulic na szczecińskim Pogodnie. Opisywaliśmy to zdarzenie w ubiegłym tygodniu. Po tym artykule zaczęły do nas napływać sygnały, że to nie jest odosobniony przypadek. Jeden z nich, także z Pogodna, ma mieć niebawem finał w sądzie, ale dotyczy zdarzenia sprzed dwóch lat.

Policja z komisariatu w tej dzielnicy podaje, że w ostatnim roku miała na swoim terenie 5 interwencji dotyczących „niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia". Jakie konsekwencje może ponieść właściciel agresywnego psa? Czy policja ma narzędzia do minimalizowania ryzyka powtarzania się takich zdarzeń?

Jeden z naszych Czytelników opisał nam zdarzenie, do którego doszło w październiku 2021 roku. Właśnie na Pogodnie. Ta sprawa ma mieć w czerwcu finał w sądzie.

- W wyniku zdarzenia ja zostałem draśnięty w okolicach szyi, a mój pies został poważnie okaleczony (zerwana skóra na słabiźnie i podbrzuszu) - opisuje i przyznaje, że podejrzewa o udział w tym zdarzeniu tego samego amstaffa. Dodaje, że wie o dwóch innych przypadkach z udziałem tego psa, i że każdy

...