Pierwszy w Policach wybieg dla psów już użytkowany

W Policach powstał pierwszy w gminie wybieg dla psów. Mieszkańcy już przyprowadzają tu swoich czworonożnych pupilów. Cieszą się z tej możliwości, ale też zwracają uwagę, że co nieco warto na nim poprawić.

Pierwszy w Policach wybieg dla psów znajduje się na skwerze w pobliżu Klubu Nauczyciela. Powstał ze środków budżetu obywatelskiego, kosztował prawie 80 tysięcy złotych. Już jest użytkowany. W weekendy szczególnie intensywnie.

Spotkaliśmy tam m.in. pana Tomasza, który przyszedł z młodym psem Timo.

- Mój pies jeszcze niechętnie tutaj przychodzi - przyznaje pan Tomasz. - Jest młody, przez wiele tygodni musiał przebywać tylko w domu, więc teraz się boi innych psów. Ale to na pewno dobre miejsce do tego, żeby psy się przyzwyczajały do siebie. Tutaj też można spokojnie puścić psa luzem, bo teren jest ogrodzony i zamknięty.

Pani Sylwia na wybieg przyprowadziła labradora.

- Do tej pory chodziliśmy na polanę za „ósemką" (teren za Szkołą Podstawową nr 8) - mówi. - Ale tam jest teren nieogrodzony. Tutaj jest bezpieczniej.

Pani Iwona przyszła z dwoma czworonogami: Miśkiem i Mini. To

...