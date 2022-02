Pięć celów do zrealizowania. Biorą na sztandar równość płci

Same kobiety? to sprawiedliwe? Chyba nie.....ZUT...

Mętlik

2022-02-14 12:52:41

Równość zakłada urawniłowkę to skąd ma się wziąć różnorodność? My oczekujemy raczej nowych patentów i rozwiązań oraz magistrów o wysokich kompetencjach a nie jakiejś kolejnej wersji dżender. Dżendera nie podłączysz do gniazdka elektrycznego ani do baku samochodu. Na marginesie jaka jest pozycja uczelni na mapie uczelni w Polsce i w Europie?