ZUT zaprasza na korepetycje z matematyki. Jest 250 wolnych miejsc

Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zorganizuje po raz drugi bezpłatny kurs online przygotowujący do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Rekrutacja rozpocznie się w piątek. Dla tegorocznych maturzystów uczelnia przygotowała 250 wolnych miejsc.

Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy ze Studium Matematyki ZUT. Program kursu obejmie podstawę programową.

- Zakres tematyczny dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych. Podczas korepetycji maturzyści powtórzą m.in.: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi liczbowe, trygonometrię, planimetrię, geometrię na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometrię, elementy statystyki opisowej oraz teorię prawdopodobieństwa i kombinatorykę - mówi organizatorka kursu, dr Magdalena Kucharska.

Zajęcia będą prowadzone w pięciu grupach. Trzech na poziomie podstawowym oraz dwóch na poziomie rozszerzonym. Każda z grup „spotka się” online dwa razy w tygodniu (dwie godziny lekcyjne) od 17.30 do 19.00. Kurs przygotowawczy do matury z matematyki będzie prowadzony od 28 lutego do 29 kwietnia z tygodniową przerwą świąteczną od 13 do 19 kwietnia.

Maturzyści, którzy chcieliby wziąć udział w korepetycjach, muszą przesłać swoje zgłoszenie mailowo na adres matura@zut.edu.pl w treści wpisując swoje imię i nazwisko, adres mailowy, na podstawie którego uczestnik zostanie dołączony do odpowiedniego zespołu MS Teams, oraz numer wybranej grupy zajęciowej.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

(as)