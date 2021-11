Parkowanie w Szczecinie. Trzynaście przyciśnięć, by kupić bilet

Od kilku miesięcy na ulicach Szczecina działają nowe parkomaty, które według spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne są urządzeniami nowoczesnymi i spełniającymi wszelkie wymagania. Szefowie spółki podkreślali, że dzięki tym urządzeniom przestanie funkcjonować przekazywanie sobie biletów parkingowych pomiędzy osobami, które nie zapłaciły za parkowanie i otrzymały wezwania do zapłaty karnej kwoty. Ukarane osoby, jak twierdzą urzędnicy, na forach internetowych szukały innych, którzy mieli wykupiony bilet w tym samym czasie. Nie bardzo w to wierzę, bo najczęściej kierowcy bilet wyrzucali. Może były sporadyczne przypadki szukania biletów, ale ukarano za to wszystkich.

Nowe parkomaty stojące na ulicach Szczecina - owszem - mają plusy: możemy płacić bez potrzeby podchodzenia do nich - za pomocą aplikacji zainstalowanych w telefonie. Wtedy musimy wklepać swój numer rejestracyjny, tak by był w systemie widoczny. Nieco gorzej jednak mają kierowcy, którzy chcą zapłacić za postój gotówką. Wtedy muszą nacisnąć aż trzynaście przycisków, by otrzymać bilet. Najpierw trzy przyciski na „dzień dobry",

