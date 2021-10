Parking przy ul. Turkusowej. Holowanie z wątpliwościami

Maciek

2021-10-07 16:44:09

Gdyby sraż miejska bardziej rygorystycznie podchodziła do parkujących kierowców to musieliby utworzyć komórkę do tych spraw - holowanie.Łamanie przepisów to atrybut dużej częśći kierowców.Dziś będąc w lesie chociwelka 2 samochody były w centrum lasu niby mają pozwolenie?Ulica Jasna prawobrzeże jazda pod prąd przy filii urzędu.Co gorsze dotyczy to też pracowników urzędu.Społeczeństwo obywatelskie ma w D..IE przepisy.