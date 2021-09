Wycieńczona kobieta wołała o pomoc

Wycieńczona bezdomna kobieta, która nie była w stanie się poruszać, przez cztery dni bez bez jedzenia i picia leżała w pustostanie przy ul. Limanowskiego w Szczecinie. Jej rozpaczliwe wołanie o pomoc usłyszał wreszcie przechodzący w pobliżu mężczyzna. Zaalarmował strażników miejskich.

Patrol straży prowadził interwencję w okolicy, na ulicy 3 Maja.

- Do funkcjonariuszy podszedł mężczyzna i poinformował w dość dramatyczny sposób, że przed chwilą usłyszał rozpaczliwe wołanie o pomoc dobiegające z pustostanu przy ulicy Limanowskiego - relacjonuje Joanna Wojtach, rzeczniczka SM. - Mówił, że był to głos kobiety, ale on sam nie jest w stanie jej zlokalizować.

Strażnicy natychmiast udali się na miejsce. Zlokalizowali pomieszczenie, zamknięte drzwiami, zza których usłyszeli jęk kobiety.

- Kiedy wypchnęli drzwi, w ciemnym pomieszczeniu zobaczyli leżącą postać - relacjonuje J. Wojtach. - Zapach unoszący się w tym lokum nie pozostawiał wątpliwości, co do jego pochodzenia. Były to ludzkie ekstrementy. Kobieta w średnim wieku była bardzo wycieńczona i nie mogła samodzielnie się poruszać. Mówiła, że jest bezdomna, nie wie, co się z nią dzieje, ale od czterech dni leży bez jedzenia i picia, nie jest w stanie poruszać nogami. Nie miała telefonu komórkowego, nie mogła wezwać pomocy.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Kobieta trafiła do szpitala.

Rzeczniczka SM przyznaje - to bardzo dziwne, że nikt wcześniej nie usłyszał tej kobiety, nie zareagował, nie powiadomił służb. Ta sytuacja mogła się skończyć dramatycznie.

(gan)