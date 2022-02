Parking przy ul. Arkońskiej bliżej końca. Inwestor znów tłumaczy wykonawcę

Żadnej z dotychczas zleconych mu komunalnych inwestycji w Szczecinie konsorcjum spółek Rover Infraestructuras-Roverpol nie ukończyło jak dotąd w deklarowanych pierwotnie terminach. Nie inaczej jest z zadaniem o znacznie mniejszej skali, także w wymiarze finansowym, od pozostałych - przebudową ul. Bułgarskiej powiązanej z urządzaniem nowego parkingu na prawie czterysta aut. Powstaje on od wiosny minionego roku na terenie po zlikwidowanej części kompleksu ogrodów działkowych „Botaniczne", przyległych do pobliskiej ul. Arkońskiej i nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, która prowadzi do węzła Łękno. Podawany teraz termin zakończenia tam wszystkich prac to połowa lutego.

- W trakcie procedowania jest aneks terminowy. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót, wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu. Zgodnie z nowym terminem, prace powinny się zakończyć do 15 lutego br. - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Jak dodaje P. Zieliński, wprowadzenie zmiany w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu

