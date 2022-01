Węzeł z obwodnicą przejezdne od 5 stycznia. Przebudowa z długim poślizgiem na Łęknie

Od środy, 5 stycznia 2022 r., wreszcie w pełni przejezdny ma być przebudowywany wciąż jeszcze węzeł Łękno wraz z nowym odcinkiem obwodnicy (trasy średnicowej) od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Zniesienie wszystkich blokad i przywrócenie normalnego ruchu we wszystkich relacjach w tym rejonie miasta nie oznacza, że cała inwestycja została ukończona. Zalicza ona już kolejny poślizg, a łączne opóźnienie w jej realizacji to już grubo ponad rok.

- Tego dnia wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu na węźle Łękno - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Odcinek obwodnicy od rejonu skrzyżowania ulic Arkońskiej, Wszystkich Świętych i Niemierzyńskiej do węzła na nowych wiaduktach drogowych z wyspą centralną przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Romualda Traugutta w docelowym układzie na jezdni zachodniej będzie miał dwa pasy ruchu, a w przeciwnym kierunku od łącznicy zjazdowej z węzła trzy pasy ruchu. Natomiast w układzie obecnym, który powstał, tj. tymczasowym (dopóki nie zostanie wybudowany kolejny odcinek trasy obrzeżami Łękna i

...