Paniom nie przystoi… Czy kobiety piją jak mężczyźni?

Jak mężczyzna pije alkohol, to po prostu pije, ale jak robi to kobieta, to jest wielki wstyd… - taki jest powszechny odbiór społeczny. Kobiety częściej więc piją w samotności. A gdy już się zdecydują na leczenie, muszą się bardziej postarać, bo przecież zwykle pozostają obowiązkowymi matkami, żonami, gospodyniami, pracownicami…

Fakty są takie - mężczyźni znacznie częściej trafiają do izby wytrzeźwień i częściej też ich sprawami zajmują się gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Pokazują to też liczby ze Szczecina. To oczywiście nie znaczy, że problemy z alkoholem nie dotyczą kobiet. Dotyczą, ale nie piją one równie dużo i często jak mężczyźni. I to w żadnej grupie wiekowej. Nie ma też badań, które wskazywałyby, że alkohol jest przyczyną niskiej dzietności Polek.

Do szczecińskiej izby wytrzeźwień (działa jako Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień) tylko w tym roku (do 7 listopada) trafiło ponad 2,5 tysiąca osób, w tym 320 kobiet. 17 pań było w wieku 18-25 lat. Największą grupę kobiet, które spędziły noc w izbie wytrzeźwień,

