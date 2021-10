Pacjenci upominają się o „standard opieki”. Nowy tomograf na Pomorzanach

Szpital na szczecińskich Pomorzanach pochwalił się nowym tomografem. To na pewno dobra wiadomość - urządzenie jest nowoczesne, dokładne, bezpieczne, pozwoliło znacznie skrócić czas oczekiwania pacjentów na badania. Ale ci, którzy już z tych badań skorzystali, zwracają uwagę, że warunki, w jakich są wykonywane, pozostawiają wiele do życzenia. Szpital zapowiada już pewne zmiany: do budynku z tomografem będzie można się dostać z poczekalni przez zadaszone przejście, a informacje o drodze bez barier - dla osób mających trudności z poruszaniem się - mają być bardziej widoczne.

To drugie tego typu urządzenie Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie.

- Zainstalowany nowy tomograf SOMATOM Edge Plus (128-warstwowy) jest jednym z najlepszych i najnowocześniejszych jednoźródłowych (tzn. z jedną lampą) aparatów TK dostępnych na rynku - informuje Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie. - Pozwala on wykonywać zarówno rutynowe badania diagnostyczne, jak i te bardziej złożone, wykonywane np. w

...