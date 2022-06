Oświadczenia majątkowe włodarzy Szczecina, Świnoujścia, Koszalina, Stargardu i Kołobrzegu. Ile mają prezydenci?

Jakim majątkiem dysponują włodarze największych miast w regionie? Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych prezydentów zachodniopomorskich miast: Szczecina - Piotra Krzystka, Świnoujścia - Janusza Żmurkiewicza, Koszalina - Piotra Jedlińskiego, Stargardu - Rafała Zająca i Kołobrzegu - Anny Mieczkowskiej.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek

Prezydent Szczecina, stolicy województwa, choć zarabia więcej niż może sobie wyobrazić przeciętny mieszkaniec miasta, nie ma zgromadzonych kosmicznych kwot. Od lat konsekwentnie spłaca kredyt zaciągnięty na budowę domu, z roku na rok rosną też jego oszczędności.

Urodzony w Szczecinie 49-letni Piotr Krzystek w oświadczeniu majątkowym za miniony rok zadeklarował oszczędności w wysokości 45 tys. złotych i 5 tys. euro. Jest współwłaścicielem domu o wartości ok. 1,4 mln zł oraz mieszkania o wartości ok. 260 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym prezydent wymienia też kilka innych nieruchomości - m.in. działkę na której stoi dom, czy udział w działkach drogowych, które stanowią dojazd do domu. Prezydent zasiada w

...