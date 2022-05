Oświadczenia majątkowe posłów opublikowane. Ile ma premier, marszałek i inni politycy?

Z opublikowanych na stronach sejmowych oświadczeń majątkowych wynika, że premier Morawiecki posiadał na koniec ub. roku obligacje skarbowe o wartości 4 mln 600 tys. zł, prezes PiS Jarosław Kaczyński zgromadził 253 tys. zł, a wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ponad 200 tys. zł.

Jaki jest majątek premiera Morawieckiego

Z oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że zgromadził ok. 56 tys. zł w polskiej walucie oraz posiada obligacje skarbowe o wartości 4 mln 600 tys. 460 zł.

Premier ma dwa domy i mieszkanie. Jeden domu ma powierzchnię ok. 150 mkw., położony jest na działce o powierzchni ok. 0,46 hektara wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi o wartości ok. 1,9 mln zł. Drugi dom ma powierzchnię ok. 100 mkw. Przybliżona łączna wartość dom + zabudowania + działka to ok. 3,5 mln zł. Szef rządu posiada też mieszkanie o powierzchni 72,4 mkw. o wartości 1,1 mln.

Premier ma także dom całoroczny o powierzchni ok. 100 mkw., położony na działce budowlanej o powierzchni ok. 3 tys. 100 mkw., w tym współwłasność działki (z zaznaczoną wyłącznością dysponowania ok. 300 mkw.) oraz zabudowania gospodarcze i sanitariaty.

Ponadto posiada 50 proc. własności segmentu (szeregówka) o powierzchni ok. 180 mkw., położonego na działce o powierzchni ok. 400 mkw. Przybliżona wartość połowy tego segmentu to ok. 600 tys. zł. Szef rządu ma również działkę rolną o powierzchni ok. 2 hektarów o wartości ok. 200 tys. zł.

Z oświadczenia majątkowego wynika, że premier otrzymał w zeszłym roku z tytułu zatrudnienia w KPRM 236 tys. 278 zł i 37 tys. 578 zł diety parlamentarnej.

Jeżeli chodzi o składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł, to Mateusz Morawiecki posiada: zabudowę kuchenną o wartości ok. 60 tys. zł; meble (ok. 80 tys. zł); meble (ok. 100 tys. zł); meble, zabudowę po remoncie (ok. 115 tys. zł); sprzęt techniczny (ok. 15 tys. zł) i sprzęt techniczny (ok. 15 tys. zł).

Ile zgromadził prezes PiS i wicemarszałek Sejmu?

Z oświadczenia majątkowego wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że zgromadził 253 tys. zł. Kaczyński posiada 1/3 domu, który ma powierzchnię ok. 150 mkw. i jest wart ok. 1 mln 800 tys. zł. Prezes PiS otrzymał z tytułu pracy w ub.r. KRPM 208 tys. 438 zł; 90 tys. 259 zł emerytury oraz ponad 5 tys. zł diety parlamentarnej. Kaczyński ma kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka. Saldo pożyczki na koniec ub.r. wynosiło 84 tys. 834 zł.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że w ub.r. zgromadził w trzech bankach ok. 166 tys. zł i 1 tys. 305 euro oraz 30 tys. zł i 2 tys. euro w gotówce. Posiadał też papiery wartościowe o wartości 60,6 tys. zł. Czarzasty wskazał na prawo do połowy domu o pow. 255 mkw., który jest warty 1 mln 300 tys. zł oraz na prawo własności do mieszkania (35,2 mkw.) o wartości 350 tys. zł. Polityk wymienił ponadto nieruchomość zabudowaną o powierzchni prawie 0,5 ha, którą wycenił na 2 mln 300 tys. zł. Sprecyzował, że ma prawo do połowy udziału we własności tej nieruchomości oraz do połowy udziału we wspólności majątkowej.

Czarzasty w ub.r. osiągnął dochody w wysokości 37,6 tys. zł z tytułu diety parlamentarnej, 186,2 tys. zł wynagrodzenia oraz 17,9 tys. zł z wynajmu mieszkania.

Wśród składników mienia ruchomego Czarzasty podał m.in. jacht motorowy (20 tys. zł), wyposażenie domu (30 tys. zł), obrazy (50 tys. zł), a także bibliotekę (30 tys. zł), wyroby ze złota i srebra (ok. 30 tys. zł), ubezpieczenie z gwarantowaną emeryturą. Wśród zobowiązań o wartości powyżej 10 tys. zł polityk wymienił kredyt na zakup mieszkania na kwotę 81,5 tys. euro, z czego ma do spłacenia ponad 41 tys. euro.

Jaki jest majątek szefa klubu KO?

Szef klubu KO Borys Budka zgromadził ok. 100 tys. zł. Wymienił w oświadczeniu majątkowym dom o powierzchni 291 m.kw. o wartości 800 tys. zł, położony na działce (1300 mkw.) o wartości 300 tys. zł. Wskazał ponadto na mieszkanie (165 mkw.) o wartości 408 tys. zł i drugie (75 mkw.) wycenione na ok. 160 tys. zł. Dodał, że nieruchomości te są objęte małżeńską wspólnością majątkową.

Budka w ub.r. osiągnął dochody w wysokości 49,39 tys. zł ze stosunku pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 6,5 tys. zł z tytułu umowy o dzieło w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu, prawie 37,5 tys. zł dochodu z tytułu sprawowania mandatu posła oraz prawie 150 tys. zł uposażenia poselskiego. Ponadto wymienił dochód za wynajem mieszkania (40,8 tys. zł).

Do składników mienia ruchomego szef koła KO zaliczył samochód Toyotę C-HR 1,8 z 2018 r., którą kupił z ubezpieczeniem i wyposażeniem za 133 tys. zł.

Wśród zobowiązań o wartości powyżej 10 tys. zł Budka wymienił kredyt hipoteczny na zakup 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym. Dodał, że do spłaty pozostało ponad 137 tys. zł.

Co posiada lider PSL?

Szef klubu KP i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że zgromadził do końca 2021 r. ok. 30 tys. zł oraz 5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Posiada mieszkanie hipoteczne o pow. 86 mkw., o wartości 650 tys. zł. Wśród innych nieruchomości wymienił działkę rolną (0,16 ha) o wartości ok. 22 tys. zł, działkę budowlaną (754 mkw.) oraz udział w drodze dojazdowej o wartości ok. 220 tys. zł i garaż (25 mkw.) o wartości ok. 55 tys. zł.

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że w 2021 r. osiągnął dochody z uposażenia poselskiego w wysokości 117 tys. 250 zł, diety parlamentarnej - 37 tys. 578 zł oraz za wynajem mieszkania - 14,4 tys. zł. Wśród mienia ruchomego podał jedynie Volkswagena Passata 1,9 z 2012 r.

W oświadczeniu lider PSL wymienił także zobowiązania o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym kartę kredytową z limitem do 10 tys. zł, kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu w wysokości 40 tys. zł, oraz pożyczkę z Sejmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 30 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, oświadczenie o stanie majątkowym składa się marszałkowi Sejmu pierwszy raz do dnia ślubowania poselskiego, a kolejne do 30 kwietnia każdego roku (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego).

(PAP)

Copyright