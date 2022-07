Ostatni lądowy odcinek Baltic Pipe odebrany

banda

2022-07-11 23:10:12

Teraz będziemy kupować drogi norweski gaz, żeby go spalać w elektrowniach, a własny węgiel, którym do tej pory paliliśmy w elektrowniach zasypiemy. Polska nigdy nie będzie bogatym krajem. I o to chyba chodzi. Tylko dlaczego ten plan realizują ludzie uchodzący za naszą(?) elitę?