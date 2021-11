Ostateczna decyzja w sprawie skate parku. Zamkną przejście przy al. Wyzwolenia

Dawid

2021-11-18 16:38:49

Dlaczego radny Słowik nie przeciwdziałal wykluczeniu społecznemu przejścia podziemnego? Można tam było umieścić jakąś pożyteczną działalność i organizację która by emanowała wartościami na otoczenie. Najlatwiej zrzucić wszystko na margines społeczny. A jak margines przyjdzie do domu to też się poddacie?