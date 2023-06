Oskarżeni: uśmiercanie nie jest epickie. Ruszył proces trzech pracowników fermy futrzarskiej ze Starej Dąbrowy

Oskarżeni nie przyznają się do winy. Ich zdaniem, większy stres zwierzaki przechodzą podczas obowiązkowych szczepień niż podczas uśmiercania. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W Sądzie Rejonowym w Stargardzie ruszyła sprawa karna przeciwko trzem pracownikom fermy futrzarskiej w Starej Dąbrowie. Są oskarżeni o zabijanie zwierząt na oczach innych osobników, co mogło powodować ich dodatkowe cierpienie. Oskarżeni nie przyznają się do winy.

W miniony piątek przed stargardzkim sądem stanęli Mirosław Z., Andrzej Sz. i Jerzy P. Do procesu doprowadziła Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Sprawa, jaka trafiła na wokandę, dotyczy zdarzeń z 18 i 23 stycznia 2020 roku. Wówczas aktywiści fundacji Viva i Inicjatywy Basta! nagrali z ukrycia pracowników fermy podczas zabijania lisów i jenotów na oczach innych zwierząt.

- W podobnych sprawach, które prowadziliśmy do tej pory, zarówno biegli, jak i sądy nie miały wątpliwości, że tego rodzaju ubój przysparza zwierzętom nieuzasadnionych, dodatkowych cierpień psychicznych i jest znęcaniem się - mówi adwokat Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka fundacji. - Mam nadzieję, że w tej sprawie sąd także nie będzie mieć co do tego żadnych wątpliwości.

Sąd nie chciał przedłużać sprawy

Sędzia Filip Tyczkowski nie

...