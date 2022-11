Karczmarz i Przyrodnik. Kolejne rzeźby w Starej Dąbrowie

W dwóch kolejnych miejscowościach gminy Stara Dąbrowa, pow. stargardzki, stanęły rzeźby. Swoich Dąbrusiów mają teraz także mieszkańcy Parlina i Starej Dąbrowy.

– Dąbrusie i Dąbrówki zawładną całą gminą – zapowiada Sylwia Kalmus-Samsel, wójt Starej Dąbrowy. – Kolejne planujemy postawić w przyszłym roku w Łęczycy i Tolczu.

W tym tygodniu odsłonięto rzeźbę w Parlinie. To Dąbruś Karczmarz. W ręku trzyma atrybut – rybę. Dąbruś Przyrodnik zaś w Starej Dąbrowie ma przy sobie motyla i lupę.

– Każda z naszych rzeźb posiada atrybuty, które mają magiczną moc – zapewniają urzędnicy. – Przyjedź, zobacz i dotknij i sprawdź, co wyjątkowego się wydarzy.

Dąbrusie i Dąbrówki to niewielkie, zaledwie półmetrowe rzeźby wykonane m.in. z żywicy epoksydowej. Ich twórcą jest Piotr Korzeniowski, architekt z Choszczna. Jak wyjaśniają pomysłodawcy, Dąbruś to Gerard Damerow, kościelny, który uratował witraż, a Dąbrówka to Ludwika Damerow, córka Kaspra, przyrodniczka, opiekunka ogrodu, która przez przypadek zasadziła trzy dęby dające początek Nowej Dąbrowie. Rzeźby są pomysłem proboszcza Grzegorza Gruszki, który zapoczątkował projekt mający na celu stworzenie trasy turystycznej przez gminę. Przewodnikami na niej są właśnie Dąbrusie i Dąbrówki, czyli przedstawiciele fikcyjnego rodu Damerow. Na potrzeby projektu opracowano też zbiór 13 legend. Można je znaleźć na stronie internetowej gminy. Ich autorami są Patrycja Jakubiak i Przemysław Antczak z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

Pierwsza rzeźba, Dąbruś z dzwonem i witrażem, stanęła w Białuniu, zaraz potem w Nowej Dąbrowie. Tam dziewczynka o imieniu Dąbrówka trzyma w dłoniach sakiewkę z sadzonkami trzech dębów.

Pomysł jest realizowany w ramach programu Granty Sołeckie. ©℗

(w)