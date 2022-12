Offshore na Bałtyku. Morze możliwości dla firm z Pomorza Zachodniego

Offshore to słowo odmieniane w tym roku przez wszystkie przypadki. Impulsem dla zachodniej Polski jest informacja o budowie fabryki VESTAS na potrzeby energii wiatrowej na Bałtyku we współpracy z Orlenem. Nic więc dziwnego, że małe i średnie firmy patrzą na nowy obszar usług, który może być motywacją do ich rozwoju.

W Gryficach Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Gryficki Klaster Energii oraz Zakład Elektryczny Gryfice (działający z 30-letnim doświadczeniem w branży energetycznej) zorganizowali spotkanie na temat budowy potencjału firm z Polski zachodniej na rzecz lokalnego łańcucha dostaw dla offshore. To kolejne takie spotkanie po podpisaniu porozumienia na rzecz współpracy dla OZE, wodoru i offshore w porcie w Kołobrzegu.

- Szczecin i Pomorze Zachodnie jest bardzo dobrym obszarem inwestycyjnym dla branży offshore. To jest kilkaset tysięcy miejsc pracy w różnych firmach, które będą mogły powstać na terenie całego regionu w różnych specjalnościach - mówił dr Andrzej Montwiłł z Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Jak w każdej nowej branży, nie brakuje problemów prawnych.

