Odkryli zbiorowe wielowarstwowe mogiły jeńców

W Stargardzie na terenie dawnego obozu jenieckiego Stalag II D pracują naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To pierwsze w historii badania prowadzone w tym miejscu. Odkopano już szczątki kilkudziesięciu jeńców wojennych.

Nim przystąpiono do prac, teren dawnego Stalagu II D został przebadany z wykorzystaniem georadarów, co pozwoliło dokładniej zlokalizować zbiorowe mogiły. W ich namierzeniu pomogli historycy ze Stargardu, którzy przybliżyli naukowcom potencjalne miejsca pochówku ofiar II wojny światowej. Już ustalono, że na terenie znajdującym się niedaleko byłego hipermarketu Tesco przy ul. Szczecińskiej znajduje się kilka dużych, zbiorowych i wielowarstwowych mogił. Badania objęły teren o powierzchni ok. 2 tys. mkw. Przez kilka dni badań odkryto tam szczątki ponad 40 osób.

- Szczątki zostaną przewiezione do Zakładu Genetyki Sądowej, gdzie będą dokładnie zbadane - mówi dr hab. n. med. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nadzorujący prace archeologiczne w Stargardzie. - Ale już są prowadzone na

