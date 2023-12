Od „Festiwalu pojednania” do festiwalu nienawiści. Konflikt, który trzeba rozwiązać

Z Różą KRÓL, przewodniczącą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Oddział w Szczecinie, o wzroście antyżydowskich postaw, lekcji jaką wynieśliśmy z Holokaustu i planach TSKŻ na najbliższy rok rozmawia Agata JANKOWSKA

- Jakie jest Pani stanowisko wobec obecnego konfliktu palestyńsko-izraelskiego?

- Ten konflikt trwa od powstania państwa Izrael. Wydaje mi się, że w ostatnich latach państwa arabskie zmieniły politykę. To się widzi: Emiraty Arabskie, Egipt, Jordania chciały się porozumieć. Ten konflikt się nie zaogniał. Hamas, który początkowo miał nieść pomoc Palestyńczykom (na którą dostawał duże pieniądze i dostaje do dzisiaj), pomoc lekarską i socjalną, z czasem przekształcił się w organizację terrorystyczną. Wcześniej dopuszczał się zamachów, ale to co zrobił ostatnio jest porównywane przez Żydów do Holokaustu. Od czasów II wojny światowej nigdy tylu Żydów nie zginęło i to w tak okrutny sposób. Z rozmów z przyjaciółmi z Izraela wiem, że dzielnie „pomagali" w tym palestyńscy sąsiedzi zaatakowanych kibucników. Oni się wszyscy znali i to jest tragiczne, że można tak skłócić naród

...