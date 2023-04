Od 23 lat w Szczecinie przeszczepiają wątroby. Uratowali 1023 osoby

Prawie 23 lata temu po raz pierwszy w Szczecinie przeszczepiono wątrobę. Od tamtej pory tutejsi specjaliści zrobili to ponad tysiąc razy, ratując życie pacjentów. Za sukcesami lekarzy stoją też dawcy i ich rodziny - o czym cały czas pamiętają i pacjenci, i specjaliści.

Tysięczny przeszczep wątroby stał się pretekstem do uroczystego spotkania podsumowującego dotychczasowe dokonania specjalistów z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wykonujących tego rodzaju zabiegi. Zanim do niego doszło, liczba wykonanych operacji jeszcze wzrosła.

- Teraz to jest 1023, to znaczy, że nie spoczęli na laurach - podkreślił na uroczystości Artur Kamiński, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant". - Przebili tysiąc, ale kontynuują i mam nadzieję, że dalej będą to robić z takim świetnym zespołem, któremu gorąco gratuluję.

Dzięki przeszczepowi z nową wątrobą od niedawna żyje pan Marcin Walukiewicz. Jego operacja odbyła się 23 stycznia tego roku. Była właśnie tą tysięczną. Uratowała mu życie.

- Bardzo za to dziękuję - mówił

...