Obywatele w obronie 51 drzew

To „kategoryczny sprzeciw wobec planów destrukcyjnych dla obecnej tam przyrody". Mowa o petycji do Rady Miasta Szczecina, w której mieszkańcy biorą w obronę drzewa rosnące na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego - wszystkie, na jakie wyrok skazujący wydali urzędnicy miasta.

Chodzi o 51 drzew kolidujących z forsowanym przez magistrat projektem inwestycji pn. „II etap budowy hali tenisowej". Jego realizacja - wbrew pozorom - nie zmierza do rozszerzenia bazy sportowej obiektu przy al. Wojska Polskiego 127. Lecz do budowy parkingu na 60 samochodów, wraz z dojazdem.

Z wnioskiem o wycinkę w imieniu inwestora - Gminy Miasto Szczecin - wystąpił Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji (MOSRiR). Po wizji lokalnej z udziałem strony społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego uznał go za „nieakceptowalny w obecnej formie". I wydłużył czas podjęcia decyzji w tej sprawie do końca sierpnia. Jak już informowaliśmy: „Marszałek województwa Olgierd Geblewicz oczekuje, że do tego czasu inwestor przedstawi alternatywne rozwiązanie, które zminimalizuje szkody

