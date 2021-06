Drzewa przy kortach – (czasowy) brak zgody na wycinkę. Set w sprawie zieleni

Planowana przez urzędników miasta rzeź wśród drzew rosnących na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie - wycinka 51 dla urządzenia 60 miejsc parkingowych - nie dojdzie do skutku. Przynajmniej do końca sierpnia. Urząd Marszałkowski do tego czasu odłożył podjęcie decyzji w tej sprawie. „Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oczekuje, że do tego czasu inwestor przedstawi alternatywne rozwiązanie, które zminimalizuje szkody dla środowiska" - przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji (MOSRiR) zmierza do przebudowy kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127. Inwestycja - z uwagi na ograniczone środki budżetowe - będzie realizowana etapami. Na początek ma być więc zrealizowany „II Etap Budowy Hali Tenisowej", w którego zakresie są prace drogowe wraz z m.in. „zagospodarowaniem terenu polegających na budowie i oświetleniu parkingu oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych, a także wykonaniu m.in. utwardzeń dróg wewnętrznych i chodników".

Tasowanie kortów

- W miejscu obecnych

