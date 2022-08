Obskurny pustostan szykują na sprzedaż. Balast dla gminy w przyparkowym pejzażu

Zamiast przynosić dochody do samorządowej kasy z wynajmu, stoi pusty od bez mała pięciu lat, niszczeje i jest dewastowany regularnie przez wandali. Efekt? Po ostatnim zdemolowaniu drzwi wejściowych w ich miejsce pojawiły się pustaki. To zachowany dawny budynek przycmentarny na obrzeżach obecnego parku im. gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego o adresie al. Powstańców Wielkopolskich 73 na Pomorzanach. Wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Przez kilka lat działał tam salonik antykwaryczny. Najemcą tej gminnej nieruchomości, którą zarządza ZBiLK, od 29.10.2011 r. do jesieni 2017 r. była osoba prywatna. Lokal przejęty został w postępowaniu komorniczym w październiku 2017 r. i zgłoszony jako wolny od osób i rzeczy pod koniec listopada 2017 roku. Wówczas ZBiLK planował wynająć lokal w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

- Od czasu przejęcia lokalu przez ZBiLK były czynione starania w

...