Zdewastowana kamienica przy ul. Gdańskiej straszy

Już prawie pięć lat trwa wysiedlanie lokatorów z budynku przy ul. Gdańskiej 11a-11g w Szczecinie. Nieruchomość należy do miasta, a aktualnie jej administratorem jest spółka komunalna Szczecińskie TBS. To właściwie pustostan w opłakanym stanie, którego miasto zamierza się pozbyć. W planach jest wystawienie nieruchomości na sprzedaż. Kiedy, w jakim trybie i na jakich warunkach - to wciąż niewiadoma, bo najpierw trzeba wyprowadzić stamtąd pozostałych jeszcze najemców.

Od frontu tego aż tak nie widać, ale wystarczy zejść z głównego szlaku na tyły, by ujrzeć wszechobecny bałagan ze stertami wymontowanych drewnianych elementów, wyposażenia, a nawet mebli. Do większości ze zdewastowanych już klatek schodowych wejść może każdy, bo drzwi w nich zostały zdemolowane. Od podwórza płyty paździerzowe w oknach zamiast szyb, a te w parterze, w których nie ma krat, w sporej liczbie zamurowane cegłami. Podobnie jak wejścia do piwnic, by nie miały do nich wstępu osoby postronne.

- Nieruchomość przy ul. Gdańskiej 11a-11g zgodnie z decyzją miasta z grudnia 2016 r. jest przeznaczona do sprzedaży pod

