O wieżowcu i ludziach w nim pracujących. „Bo to dobra telewizja była…”

Z dziennikarką Heleną KWIATKOWSKĄ rozmawia Elżbieta BRUSKA

- Kilkadziesiąt lat temu wieżowiec radia i telewizji przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie urozmaicił szczeciński pejzaż, był miejscem pracy dziennikarzy, miejscem spotkań, także różnych imprez i akcji społecznych, trafił do literatury. Teraz zamienia się w apartamentowiec, ale pozostanie nie tylko w pamięci ludzi, którzy tam pracowali, powstaje książka, ważna, potrzebna…

- Ja także uważam, że ważna i potrzebna, bo oczywiście można powiedzieć, że najlepsze lata wieżowca przy al. Wojska Polskiego 25, czyli lata 1980-2005, to czasy słusznie minione, nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że w wieżowcu radia i telewizji pracowało wielu mądrych, wykształconych, wspaniałych ludzi i produkowano bardzo dużo wartościowych programów, audycji, filmów dokumentalnych, reportaży, słuchowisk czy widowisk. Były one emitowane w programach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. To kawałek historii kultury Pomorza Zachodniego. Czas wielkich przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i, jak powiedziałam, czas wyjątkowych ludzi.

...