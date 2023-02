Nowe rozdanie w Kołbaczu. Celem awans do klasy okręgowej

Jeszcze w sezonie 2019/2020 istniał zespół, który się nazywał Zootechnik Kołbacz. Występował on w A Klasie i po rundzie jesiennej zajmował dziesiąta pozycję. Z powodu pandemii sezonu już nie dokończono, a klub z różnych powodów został rozwiązany. W jego miejsce powołano nowy podmiot o nazwie GKS Kołbacz.

- Klub powstał w maju 2020 roku i jesteśmy nowym podmiotem. Zrobiliśmy wszystko, aby w sezonie 2020/21 wystartować w rozgrywkach B Klasy i to nam się udało. W pierwszym sezonie wygraliśmy ligę i awansowaliśmy do A klasy, w której zajęliśmy trzecie miejsce, zdobywając 60 punktów. Do awansu zabrakło bardzo niewiele, ale to już za nami i patrzymy w przyszłość - mówi o genezie i sukcesach nowego klubu Arkadiusz Błaszczyk, prezes GKS Kołbacz.

W poprzednich rozgrywkach A Klasy, lepszy od GKS-u był tylko Grot Gardno, który zdobył 62 punkty i Ogniwo Babinek z 64 punktami. Po rundzie jesiennej obecnego sezonu GKS znajduje się na trzeciej pozycji i ustępuje tylko Energetykowi Gryfino, który ma 34 punkty i Zrywowi Kołbaskowo z 30 oczkami. Zespół z Kołbacza ma ich 27.

- Cel jest jasny, chcemy

...